Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. İstanbulspor- Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İstanbulspor- Fenerbahçe maç özeti! merak ediliyor. İstanbulspor- Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İstanbulspor- Fenerbahçe maç özeti! Geçen hafta Başakşehir'i devirerek liderliğe oturan sarı-lacivertliler, İstanbulspor karşısında hata yapmadan zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. İstanbulspor- Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İstanbulspor- Fenerbahçe maç özeti! Detaylar haberimizdedir…

İSTANBULSPOR-FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. Karşılaşmaya oldukça etili başlayan Fenerbahçe, 18. dakikada Batshuayi'nin penaltıdan golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerde 37. dakikada İrfan Can Kahveci farkı 2'ye çıkarırken, ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan İstanbulspor, 47. dakikada Topalli ile farkı 1'e indirdi ancak 49. dakikada Batshuayi sahneye çıkarak skoru 3-1'e getirdi. 67. dakikada Topalli bir kez daha Fenerbahçe ağlarını havalandırdı ancak bu gol sonrası sarı-lacivertliler adeta vites artırdı. 86. dakikada Valencia ve 88. dakikada Batshuayi attığı gollerle skoru 5-2'ye getirdi.

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İKİNCİ YARI

Dakika 67: İstanbulspor yine Jetmir Topalli'nin golüyle durumu 3-2'ye getirdi.

Dakika 50: Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin golüyle 3-1 öne geçti.

Dakika 48: İstanbulspor, Jetmir Topalli'nin golüyle durumu 2-1'e getirdi.

İLK YARI

Dakika 36: Fenerbahçe, İrfan Can'ın golüyle durumu 2-0'a getirdi.

Dakika 22: Emre Mor'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Pedro, ortasını yaptı. Batshuayi'den önce savunma araya girdi.

Dakika 18: Fenerbahçe, Batshuayi'nin penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçti.

Dakika 11: Sol kanatta topla buluşan Alioski ortasını yaptı. Pedro'dan önce yine savunma kafayı vurdu.

Dakika 9: Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sol kanattan çizgiye inen Batshuayi kale ağzına ortaladı, İrfan Can topa dokunamadı.

Dakika 5: İstanbulspor, İbrahim Yılmaz ile topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havada.