İstanbulspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Fenerbahçe maçı nerede oynanıyor?

7 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan İstanbulspor - Fenerbahçe maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. İstanbulspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise İstanbulspor - Fenerbahçe CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, İstanbulspor- Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor- Fenerbahçe maçı ne zaman?

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

07 Ocak 2024 Pazar günü saat 16:00'da gerçekleşecek İstanbulspor ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Türkiye'de Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Bu önemli mücadele, İstanbul'un Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI NEREDE?

Trendyol Süper Lig kapsamında gerçekleşecek İstanbulspor-Fenerbahçe maçı, İstanbul Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER

İstanbulspor; Alp Arda, Duhaney, Okan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Muammer, Ndao, Kenio, Ethemi.

Fenerbahçe ; Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Crespo, Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko.