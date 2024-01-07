İstanbulspor-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? İstanbulspor Fenerbahçe canlı yayın linki!

İstanbulspor ve Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig iddialı takımları arasında yer alan İstanbulspor ile Fenerbahçe maçı nereden izlenecek merak konusu oldu. Sporseverler tarafından maçın yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? İşte, İstanbulspor-Fenerbahçe maçı canlı izleme linki!

İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor ile Fenerbahçe 7 Ocak Pazar günü saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

İstanbulspor; Alp Arda, Duhaney, Okan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Muammer, Ndao, Kenio, Ethemi.

Fenerbahçe ; Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Crespo, Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko.

İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI NEREDE?

Trendyol Süper Lig kapsamında gerçekleşecek İstanbulspor-Fenerbahçe maçı, İstanbul Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.