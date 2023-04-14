Üye Girişi
Haberi Paylaş
İstanbulspor'da ceza sınırında bulunan futbolcular! İstanbulspor'da hangi futbolcular cezalı veya sakat?

İstanbulspor'da ceza sınırında bulunan futbolcular! İstanbulspor'da hangi futbolcular cezalı veya sakat?

Gündem Haberleri

İstanbulspor'da bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, İstanbulspor'da sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, İstanbulspor'da ceza sınırında bulunan futbolcular!

Medipol Başakşehir ile İstanbulspor 2. randevudaMedipol Başakşehir ile İstanbulspor 2. randevuda
İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecekİstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek

İstanbulspor'da cezalı ve sakat futbolcular! İstanbulspor'da bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, İstanbulspor'da sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, İstanbulspor'da ceza sınırında bulunan futbolcular haberimizde...

İSTANBULSPOR'DA CEZALI, SAKAT VE CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

CEZALI

Mehmet Yeşil (Sarı)

Valon Ethemi (Sarı)

Muammer Sarıkaya (Sarı)

SARI KART SINIRINDA

David Jensen

Emeka Eze

Onur Ergün

Eduart Rroca

SAKAT & KADRO DIŞI

Eduart Rroca (Sakat)

David Jensen (Sakat)

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

İstanbulspor Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title