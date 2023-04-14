İstanbulspor'da ceza sınırında bulunan futbolcular! İstanbulspor'da hangi futbolcular cezalı veya sakat?

İstanbulspor'da bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, İstanbulspor'da sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, İstanbulspor'da ceza sınırında bulunan futbolcular!

İstanbulspor'da cezalı ve sakat futbolcular! İstanbulspor'da bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, İstanbulspor'da sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, İstanbulspor'da ceza sınırında bulunan futbolcular haberimizde...

İSTANBULSPOR'DA CEZALI, SAKAT VE CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

CEZALI

Mehmet Yeşil (Sarı)

Valon Ethemi (Sarı)

Muammer Sarıkaya (Sarı)

SARI KART SINIRINDA

David Jensen

Emeka Eze

Onur Ergün

Eduart Rroca

SAKAT & KADRO DIŞI

Eduart Rroca (Sakat)

David Jensen (Sakat)