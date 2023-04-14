İstanbulspor'da ceza sınırında bulunan futbolcular! İstanbulspor'da hangi futbolcular cezalı veya sakat?
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İstanbulspor'da bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, İstanbulspor'da sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, İstanbulspor'da ceza sınırında bulunan futbolcular!
İstanbulspor'da cezalı ve sakat futbolcular! İstanbulspor'da bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, İstanbulspor'da sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, İstanbulspor'da ceza sınırında bulunan futbolcular haberimizde...
İSTANBULSPOR'DA CEZALI, SAKAT VE CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR
CEZALI
Mehmet Yeşil (Sarı)
Valon Ethemi (Sarı)
Muammer Sarıkaya (Sarı)
SARI KART SINIRINDA
David Jensen
Emeka Eze
Onur Ergün
Eduart Rroca
SAKAT & KADRO DIŞI
Eduart Rroca (Sakat)
David Jensen (Sakat)