TFF, Galatasaray maçında kendi taraftarına yüksek fiyattan bilet satan İstanbulspor'a rekor ceza verildi. 91.2 liralık fiyat aşımı nedeniyle İstanbulspor rekor ceza ödeyecek. Peki, İstanbulspor bilet cezası ne kadar? TFF PFDK İstanbulspor'a ne kadar ceza kesti? İşte detaylar…

İstanbulspor bilet cezası ne kadar? TFF PFDK İstanbulspor'a ne kadar ceza kesti?

İstanbulspor, Galatasaray maçında taraftarına yüksek fiyattan bilet sattığı için tarihi bir ceza aldı. TFF, İstanbulspor'un rekor bir ceza ödemesine karar verdi. Peki ama İstanbulspor bilet cezası ne kadar? TFF PFDK İstanbulspor'a ne kadar ceza kesti? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBULSPOR BİLET CEZASI NE KADAR?

İstanbulspor kendi taraftarına 626 liradan bilet satarken, Galatasaraylılara 905 liradan sattı. Sarı-kırmızılı taraftarlara maksimum 813 liradan bilet satabilecek olan İstanbulspor, tarihi cezayla karşı karşıya kaldı. Buna göre, İstanbulspor'un 1 milyon 200 bin lira ödemesine karar verdi.

TFF PFDK İSTANBULSPOR'A NE KADAR CEZA KESTİ?

PFDK'dan yapılan açıklamada, "1-İSTANBULSPOR A.Ş.'nin, 26.09.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının %30'undan fazla fiyat uygulanarak satılmasından dolayı FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1.200 .000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.