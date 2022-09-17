İstanbulspor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, lige bu sezon çıkan İstanbulspor'un konuğu olacak. Maçın başlamasına saatler kala taraftarlar İstanbulspor – Beşiktaş maçının ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, İstanbulspor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detayları haberimizde…
İstanbul takımlarıyla oynadığı son yedi Süper Lig maçının beşini kaybeden İstanbulspor, Mayıs 2005'teki son karşılaşmasında Beşiktaş ile sahasında 1-1 beraber kaldı. Yıllar sonra tekrardan karşı karşıya gelecek İstanbulspor ve Beşiktaş maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Peki, İstanbulspor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…
İSTANBULSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İstanbulspor ve Beşiktaş karşılaşması 17 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak. İstanbulspor – Beşiktaş karşılaşmasını Zorbay Küçük yönetecek.