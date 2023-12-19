Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. 2. Yarı maç 2-1 deva ederken İstanbulspor sahadan çekildi. Peki, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu kimdir?

İSTANBULSPOR BAŞKANI ECMEL FAİK SARIALİOĞLU KİMDİR?

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu 1960'ta Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. 1963'te ailesiyle birlikte Karabük'e gitti. Daha sonra 1970 yılında İstanbul'a yerleşti.

Sarıalioğlubabasının nakliye ve inşaat sektörünü büyüten Ecmel Faik Sarıalioğlu, ailenin ikinci çocuğudur. İlkokul mezunu olan Ecmel Faik Sarıalioğlu, daha sonra dışardan ortaokul, lise eğitimini tamamladı. Bakırköyspor'da iki üç dönem yöneticilik yaptı. Daha sonra İstanbulspor'da başkanlık yapmaya devam ediyor.