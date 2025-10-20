İstanbulspor Bandırmaspor CANLI nereden izlenir? İstanbulspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?
İSTANBULSPOR BANDIRMASPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?
İstanbulspor Bandırmaspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. İstanbulspor Bandırmaspor maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
İSTANBULSPOR BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İstanbulspor Bandırmaspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.
İSTANBULSPOR BANDIRMASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
İstanbulspor Bandırmaspor maçı İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.