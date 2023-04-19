İstanbulspor - Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? İstanbulspor - Antalyaspor CANLI izleme linki var mı?

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İSTANBULSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

19 Nisan Çarşamba günü oynanacak olan İstanbulspor - Antalyaspor karşılaşması saat 17:00'da İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Bein Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

İstanbulspor - Antalyaspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 2 kanalları üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. Bein Sports 2 kanalları Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.