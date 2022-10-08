İstanbulspor-Ankaragücü maçı ne zaman? sorusu araştırılıyor. Süper Lig'de karşı karşıya gelecek olan İstanbulspor ve Ankaragücü maçı heyecanla bekleniyor. Spor Toto Süper Lig'de rekabet Ankaragücü'nün İstanbulspor ile oynayacağı mücadeleyle kaldığı yerden devam ediyor. Sporseverlerin yoğun ilgi duyduğu mücadelenin detayları merak ediliyor. Peki, İstanbulspor-Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? İstanbulspor-Ankaragücü CANLI izleme linki var mı?

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İSTANBULSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor ile Ankaragücü arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, 8 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak. İstanbulspor-Ankaragücü maçı Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

İSTANBULSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbulspor ile Ankaragücü arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Cumartesi günü saat 14:30 başlayacak.