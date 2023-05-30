İstanbulspor- Adana Demirspor derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İstanbulspor- Adana Demirspor derbisi şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen İstanbulspor- Adana Demirspor derbisi bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan İstanbulspor- Adana Demirspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, İstanbulspor- Adana Demirspor derbisi maçı ne zaman?