İstanbullu yolda kaldı, İETT yetişemedi

İSTANBUL - Beykoz seferini yapan İETT otobüsü içerisindeki kalabalık yüzünden yolcu alamadı. Vatandaşlar isyan etti.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarının bayram süresince ücretsiz olması nedeniyle vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti. Beykoz'da dün saat 22.00 sıralarında sefer yapan otobüste oluşan yoğunluk nedeniyle yolcular durakta kaldı. Otobüs içerisinde bulunan kadın bir yolcu ise, "Bedava olunca otobüs sayısını 10'dan 5'e düşüremezsin. Bedava yapıyorsan sefer sayısını düşürmeyeceksin. Ek sefer koyacaksın, insanları böyle mağdur etmeyeceksin. Kaş yaparken göz çıkartmayacaksın" diyerek serzenişde bulundu. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.