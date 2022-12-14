İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşlar İstanbulkart ile dilediği toplu taşıma aracını kullanabiliyor. Ulaşım için gerekli olan İstanbulkart kullanıcılarının ise her yıl sonunda kart vizeleme işlemi yapması gerekiyor. Peki, İstanbulkart vizeleme işlemi nedir? İstanbulkart vizeleme ne zaman, nasıl yapılır? İstanbulkart vizeleme ücreti ne kadar?

İstanbulkart kullanıcılarına gelen SMS'in ardından arama motorlarında İstanbulkart vizeleme işlemi nedir? İstanbulkart vizeleme ne zaman, nasıl yapılır? İstanbulkart vizeleme ücreti ne kadar? soruları aratıldı. Ulaşım için kullanılan İstanbulkart vizeleme hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

İSTANBULKART VİZELEME İŞLEMİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

İstanbulkart kullanıcılarına gelen bilgilendirme SMS'i şöyle;

"Ogrenci Istanbulkart'inizin indirimli son kullanim tarihi 31.12.2022'dir. Indirimli tarifenizi kullanmaya devam etmek icin yil sonuna kadar 13 TL karsiliginda vizeleme islemini biletmatiklerden veya Istanbulkart Mobil'den yapabilirsiniz. Yil sonuna kadar vizeleme islemini yapmazsaniz bile ogrencilik durumunuz devam ettigi surece 2023 yili icinde dilediginiz zaman vizeleme islemini yapabilir, indirimli tarifenizi yeniden kullanmaya baslayabilirsiniz."

İSTANBULKART VİZELEME NEDİR?

İstanbul'da kullanılan toplu taşıma öğrenci, öğretmen ve 60 yaşın üstündeki bireyler toplu ulaşımda indirimli bir şekilde ulaşım sağlamaktadır. İndirimli İstanbulkartlar için her yıl vizeleme adı altında güncelleme yapılmaktadır. Vizeleme yapılmayan kartların indirim geçerliliği ortadan otomatik olarak kalkmaktadır. Bu nedenle her sene vize yenileme işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.