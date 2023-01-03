İstanbulkart vizeleme işlemi nasıl yapılır? İstanbulkart vizeleme işlemleri online yapılabiliyor mu?

İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay'da geçerli toplu taşıma kartı İstanbul Kart'ın yıllık güncelleme işleminin yapılması gerekiyor. Özellikle yıl sonu ile yeni yılının ilk aylarına kadar kullanıcılara tanınan vize güncelleme için pek çok kişi kartları için uyarılar gelmeye başladı. Peki, İstanbulkart vizeleme işlemi nasıl yapılır? İstanbulkart vizeleme nedir? İstanbulkart vizeleme işlemleri online yapılabiliyor mu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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İstanbul Kart' indirimli kullanan vatandaşlar kişiselleştirme işleminin haricinde bir de vizelimesi gerekiyor. Öğrencilerin öğrenci sürelerinin ve öğretmenlerin görevlerinin devam ettiğini beyan etmek amacıyla uygulanan vize işlemi, online ve akbil dolum makinelerinden yapılabiliyor. Peki, İstanbul kart vizeleme işlemi nasıl yapılır? İstanbulkart vizeleme nedir? İstanbulkart vizeleme işlemi online yapılabiliyor mu? Detaylar haberimizde...

İSTANBULKART VİZELEME İŞLEMİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Istanbulkart kullanıcılarına gelen bilgilendirme SMS'i şöyle;

"Öğrenci Istanbulkart'inizin indirimli son kullanim tarihi 31.12.2022'dir. Indirimli tarifenizi kullanmaya devam etmek için yıl sonuna kadar 13 TL karşılığında vizelime işlemini biletmatiklerden veya Istanbulkart Mobil'den yapabilirsiniz. Yıl sonuna kadar vizelime işlemini yapmazsaniz bile öğrencilik durumunuz devam ettiği surece 2023 yili icinde dilediğiniz zaman vizelime işlemini yapabilir, indirimli tarifenizi yeniden kullanmaya baslayabilirsiniz."

İSTANBULKART VİZELEME NEDİR?

İstanbul'da kullanılan toplu taşıma öğrenci, öğretmen ve 60 yaşın üstündeki bireyler toplu ulaşımda indirimli bir şekilde ulaşım sağlamaktadır. İndirimli İstanbulkartlar için her yıl vizeleme adı altında güncelleme yapılmaktadır. Vizeleme yapılmayan kartların indirim geçerliliği ortadan otomatik olarak kalkmaktadır. Bu nedenle her sene vize yenileme işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

İSTANBULKART VİZELEME ONLINE YAPILIYOR MU?

Öğrencilerin her yılın başına kadar yapması gerektiği vizeleme işlemi, İstanbulkart mobil uygulaması ya da istanbulkart.istanbul internet adresinden yapılabiliyor. Öğrenci akbili online vizeleme için kredi kartı gerektiğini belirtelim.

iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara yüklenebilen İstanbulkart mobil uygulamasına öncelikle İstanbulkart'ınızı tanımlamanız gerekiyor. Uygulamadaki 'Kartlarım' sekmesinde yer alan İstanbulkart'ı seçtiğiniz zaman, eğer vize işlemi yapılmadıysa kırmızı renkte vizeleme işleminin yapılması gerektiğine dair uyarı çıkacak. Uyarı yazısına tıklayarak kredi kartı aracılığıyla İstanbulkart'ınızın vizeleme işlemi için online olarak talimat verebilirsiniz.

Eğer akıllı telefonunuzda NFC (temassız ödeme) özelliği varsa, İstanbulkart'ınızı telefonunuzun arka yüzüne yaklaştırarak vizelime işlemini tamamlayabilirsiniz. Akıllı telefonunuzda NFC (temassız ödeme) özelliği yoksa, İstanbulkart'ınızı herhangi bir Biletmatik ya da herhangi bir toplu taşıma aracındaki validatörün manyetik alanına yaklaştırdığınız anda vizelime işlemi tamamlanacaktır. Akıllı otobüs duraklarında İstanbulkartlar için manyetik alanlar olduğunu da hatırlatalım