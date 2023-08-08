İSTANBULKART abonman ücreti! Öğrenci abonman kaç TL? Aylık abonman öğrenci ne kadar? Öğrenci aylık akbil ücretleri Ağustos 2023!

2023 yılında İstanbul'da geçerli olacak akbil ücretleri açıklandı. Toplu ulaşıma yapılan zammın ardından aylık akbil fiyatları gündemde yerini aldı ve 2023 tarife ücretleri merak ediliyor. Peki, İstanbulkart öğrenci abonman kaç TL? Aylık abonman öğrenci ne kadar? Öğrenci aylık akbil ücretleri Ağustos 2023! İşte detaylar…

İstanbul toplu taşıma ücretlerine gelen zammın ardından "İstanbul kart ücreti ne kadar oldu? İstanbulkart öğrenci abonman kaç TL? Aylık abonman öğrenci ne kadar? Öğrenci aylık akbil ücretleri Ağustos 2023!" soruları gündemde yer alan konuların başında yer alıyor. İşte Ağustos 2023 öğrenci akbil ücretleri...

İSTANBULKART ÖĞRENCİ ABONMAN KAÇ TL?

Olağanüstü UKOME'de alınan karar neticesinde toplu taşımaya yüzde 51,52 zam yapıldı. Aylık öğrenci abonmanı 140 TL'den 212 TL'ye, öğrenci bileti 4,83 TL'den 7,32 TL'ye yükseldi.

AYLIK ABONMAN ÖĞRENCİ NE KADAR?

Öğrencilerin gözü kulağı UKOME'den çıkacak karardaydı. Uzun süren anlaşmazlıklardan sonra bugün UKOME'den karar çıktı. Alınan karara göre toplu taşımaya yüzde 51,52 zam geldi. Öğrenci abonmanı 140 TL'den 212 TL'ye çıktı.

ÖĞRENCİ AYLIK AKBİL ÜCRETLERİ AĞUSTOS 2023!

Öğrenciler İstanbul'da diğer tüm şehirlerdeki gibi indirimli şekilde toplu taşımayı kullanabiliyor. UKOME'den çıkan kararda İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam yapılmasını teklif etti. İBB'nin zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerhiyle oy birliği ile kabul edildi.