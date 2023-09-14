İstanbulkart nerelerde geçerli, nerede kullanılır? İstanbulkart kullanım alanları!

İstanbulkart nerelerde kullanılıyor merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından İstanbulkart kullanım alanları araştırılmaktadır. Peki, İstanbulkart nerelerde geçerli, nerede kullanılır? İşte detaylar...

İstanbulkart nerelerde kullanılıyor sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapılan son güncellemeler sonrasında İstanbulkart kullanım alanları merak konusu oldu. Arama motorlarında İstanbulkart nerelerde geçerli olduğu sorgulatılıyor. Peki, İstanbulkart nerelerde geçerli, nerede kullanılır? Detaylar haberimizde...

İSTANBULKART NERELERDE GEÇERLİDİR?

İstanbulkart, İstanbul'da toplu taşıma araçlarında kullanılan bir ödeme sistemidir. Otobüsler, minibüsler, metrobüsler, tramvaylar, metrolar, feribotlar ve özel halk otobüsleri gibi birçok toplu taşıma aracında geçerlidir. Ayrıca bazı otoparklar, bisiklet kiralama sistemleri ve halka açık tuvaletlerde de kullanılabilir. İstanbulkart, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen bir sistem olup, kartın dolumu ve kullanımı konusunda bilgi almak için resmi web sitesi ziyaret edilebilir.

