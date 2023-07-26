Artan akaryakıt fiyatları sonrası İBB UKOME zam gündemiyle toplanacak. İBB yönetimi, yarın gerçekleştirilecek toplantıda toplu ulaşıma yüzde 57 zam teklifini masaya getirecek. Peki, İstanbulkart ne kadar olacak? İstanbulkart aylık abonman, tam bilet, öğrenci bileti ne kadar, kaç TL?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanacak. Toplantı, İBB'nin çağrısıyla 27 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'da Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak. Peki, İstanbulkart ne kadar olacak? İstanbulkart aylık abonman, tam bilet, öğrenci bileti ne kadar, kaç TL?

İSTANBULKART NE KADAR OLACAK?

İBB'nin talebine göre, aylık abonman 777 TL'den bin 219 TL'ye öğrenci abonmanı 140 TL'den 219 TL'ye, tam bilet 9,90'dan 15,5 TL'ye öğrenci bileti 4,83 TL'den 7,5 TL'ye, taksi indi-bindi 40 TL'den, 62 TL olması bekleniyor.

Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek. İBB'nin, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunduğu öğrenildi. UKOME'de ayrıca yayalaştırma ve parkomat maddeleri de görüşülecek.