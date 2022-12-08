İstanbulkart kişiselleştirme işleminin nasıl yapılacağı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açıklaması sonrasında sorgulanmaya başladı. Vatandaşlar internet üzerinde İstanbulkart kişiselleştirme nedir? İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? Sorularını araştırıyor. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nedir? İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart kişiselleştirme yapmak mecburi mi?

Bu uygulamayla birlikte, yılbaşından sonra turistler ve yabancı uyruklu kullanıcılar, artık milli ve dini bayramlarda ulaşımı ücretsiz kullanamayacak. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nedir? İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart kişiselleştirme yapmak mecburi mi?

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NEDİR?

İBB'nin UKOME kararı ile dini ve milli bayramlarda ulaşımı ücretsiz yaptığı uygulamadan faydalanabilmek için artık İstanbulkart'ın kişiye özel olması gerekiyor. Bu uygulamayla birlikte, yılbaşından sonra turistler ve yabancı uyruklu kullanıcılar, artık milli ve dini bayramlarda ulaşımı ücretsiz kullanamayacak.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi, İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Kişiselleştirme yapmak için uygulamaya giriş yaptın ve daha sonra ana sayfa üzerinden 'Kart Ekle' alanındaki yönlendirmeleri takip ederek işleminizi tamamlayın.

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi için diğer bir yol ise www.bireysel.istanbulkart.istanbul ya da www.kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adreslerinden gerekli alanları doldurarak kart kişiselleştirme işlemlerinizi rahatlıkla tamamlayabilirsiniz.

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