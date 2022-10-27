İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart kişiselleştirme ekranı 2022!

Resmi tatiller arasında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak. İBB konu ile ilgili duyuru yayınlarken İstanbulkart kişiselleştirme yapmayan vatandaşlar, resmi tatillerde ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacak. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nasıl ve nereden yapılır? İstanbulkart kişiselleştirme zorunlu mu, son gün ne zaman? İstanbulkart kişiselleştirme ekranı 2022!

Toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir zaman kala gündem oldu. Ulaşım İstanbul'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz yolculuk yapılabilmesi için İstanbulkart'ların kişiselleştirilmesi gerektiği duyuruldu. Bu işlemi gerçekleştirmeyenler ücretsiz seyahat edemeyecekler. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nasıl ve nereden yapılır? İstanbulkart kişiselleştirme zorunlu mu, son gün ne zaman? İstanbulkart kişiselleştirme ekranı 2022! İşte detaylar haberimizde...

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi, " https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ " adresi üzerinden yapılabiliyor.

İstanbulkart'ınızı kişiselleştirmek linkte açılan bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklamanız gerekiyor.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...



Girilmesi gereken bilgiler arasında T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve kart numarası da bulunuyor.

İBB'DEN UYARI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), resmi Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili olarak yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşımdan faydalanmak için İstanbulkart'ını kişiselleştirmeyi unutma.

Resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkı başta olmak üzere birçok olanak kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ta.