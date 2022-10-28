İstanbulkart kişiselleştirme işleminin nasıl yapılacağı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açıklaması sonrasında sorgulanmaya başladı. Ulusal bayramlarda İstanbul'da yaşayan vatandaşlara ücretsiz sağlanan toplu ulaşım araçlarından artık sadece İstanbulkart kişiselleştirmesi yapmış kişiler faydalanacak. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme ekranı 2022: Akbil İstanbulkart kişiselleştirme nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman?

İBB'nin UKOME kararı ile dini ve milli bayramlarda ulaşımı ücretsiz yaptığı uygulamadan faydalanabilmek için artık İstanbulkart'ın kişiye özel olması gerekiyor. Bu uygulamayla birlikte, yılbaşından sonra turistler ve yabancı uyruklu kullanıcılar, artık milli ve dini bayramlarda ulaşımı ücretsiz kullanamayacak. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme ekranı 2022: Akbil İstanbulkart kişiselleştirme nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), resmi Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili olarak yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşımdan faydalanmak için İstanbulkart'ını kişiselleştirmeyi unutma.

Resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkı başta olmak üzere birçok olanak kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ta.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi, İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Kişiselleştirme yapmak için uygulamaya giriş yaptın ve daha sonra ana sayfa üzerinden 'Kart Ekle' alanındaki yönlendirmeleri takip ederek işleminizi tamamlayın.

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi için diğer bir yol ise www.bireysel.istanbulkart.istanbul ya da www.kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adreslerinden gerekli alanları doldurarak kart kişiselleştirme işlemlerinizi rahatlıkla tamamlayabilirsiniz.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...