İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan İBB kart vatandaşların her birinde mevcut. İstanbul'da var olan tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olan İBB kart kişiselleşmemiş İstanbulkart uyarısı vermesinin ardından vatandaşlar bu uyarının nedenini merak ediyor. İBB, resmi tatillerde toplu taşımayı ücretsiz yapma uygulamasını sadece kişiselleşmiş kartlara tanımasının ardından vatandaşlar merak ediyor. İstanbulkart 'kişiselleşmemiş İstanbulkart' uyarısı nedir? Kişiselleşmemiş İstanbulkart uyarısı!

İstanbulkart'kişiselleşmemiş İstanbulkart' uyarısı nedir? merak ediliyor. İBB, resmi tatillerde toplu taşımayı ücretsiz yapma uygulamasını sadece kişiselleşmiş kartlara tanımasının ardından vatandaşlar merak ediyor. İstanbulkart 'kişiselleşmemiş İstanbulkart' uyarısı nedir? Kişiselleşmemiş İstanbulkart uyarısı ne? Kişiselleşmemiş İstanbulkart uyarısı neden çıkar?

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞMEMİŞ KART UYARISI NEDİR?

BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Nihat Narin uyarı hakkında şu sözleri söyledi;"İstanbulkart artık bir kredi kartı gibi marketlerde alışveriş yapılabilen bir yaşam kartı oldu. Bu durum İstanbulkarta yüklenen bakiye miktarını artırdı. Bizim artık İstanbulkarta yüklenen bu yüksek bakiyeleri koruma altına almamız gerekiyor. Kredi kartınızı kaybettiğimizde bizler ne yaparız? Hemen bankayı arar ve kartı kullanıma kapatırız. İstanbulkartı kişiselleştirdiğimizde de içindeki bakiyeyi aynı şekilde koruma altına alabileceğiz. Ama kartınız anonim bir kartsa bunu yapmak mümkün değil. Bu nedenle kişiselleşmemiş İstanbulkartlar 31 Aralık'tan sonra kullanıma kapatılacak"

İSTANBULKART NASIL KİŞİSELLEŞTİRİLİR?

İstanbulkart kişiselleştirmek için www.bireysel.istanbulkart.istanbul veya İstanbulkart mobil uygulaması üzerinden "kart ekle" kısmından kartınızı ekleyiniz.