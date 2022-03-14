İstanbul HES kodu kalktı mı? 2022 otobüslerde HES kodu kalktı mı? İstanbulkart HES kodu kaldırıldı mı?

İstanbulkart HES kodu kalktı mı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Koca, koronavirüs önlemleri hakkında detayları aktardı.

İSTANBULKART HES KODU KALKTI MI?

Koronavirüs salgınının ikinci yılında alınan tedbirler güncellendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değil. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. Okullarda, iki vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrencinin izole edilmesi yeterli bulunacak ve eğitim devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İstanbulkart HES kodu zorunluğu konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Pandemiyle birlikte yürürlüğe giren İstanbulkartlarına HES kodu yükleme, mevcut kartları kod olmadan kullanılamaz hale getirmişti. Yeni karara göre HES kodu uygulaması kaldırıldı. Böylelikle HES kodu toplu ulaşım araçları kullanılırken istenmeyecek. Bir kart ile birden fazla basım yapılabildiği de belirtiliyor.

Covid-19'la mücadelenin aşıyla verileceğini belirten Koca, artık açık havada maske zorunluluğunun ve HES uygulamasının kalktığını duyurdu.

Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

1. Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

2. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak.

4. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

5. Okullarda iki vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklinde uygulamaya artık gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrencinin izole edilmesi yeterli bulunacak ve eğitim devam edecek.

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