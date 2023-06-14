İBB Meclisi'nde onaylanan teklifle İstanbulkart'ta yeni bir dönem başladı. Bundan böyle, bakiyesi bulunmayan İstanbulkart sahiplerine ulaşım hakkı tanınacak. Peki, İstanbulkart eksiye düşer mi? Akbil eksiye düşüyor mu?

İstanbulkart sahiplerine, kartlarında bakiye olmadığı durumlarda 15 liraya kadar ulaşım hakkı tanınmasına ilişkin teklif de onaylandı. Peki, İstanbulkart eksiye düşer mi? Akbil eksiye düşüyor mu?

İSTANBULKART EKSİYE DÜŞER Mİ?

İBB Meclisi'nde onaylanan teklifle İstanbulkart'ta yeni bir dönem başladı. Bundan böyle, bakiyesi bulunmayan İstanbulkart sahiplerine 15 liraya kadar ulaşım hakkı tanınacak.

İstanbulkart sahiplerine, kartlarında bakiye olmadığı durumlarda 15 liraya kadar ulaşım hakkı tanınmasına ilişkin teklif de onaylandı. İBB Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik yeni uygulamayla ilgili, "İstanbulKart'ta artık 'Eksi Bakiye' sesini duymayacağız. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'unun talimatıyla İstanbulkart'a 15 TL avans yüklenmesi teklifi İBB Meclisince kabul edildi. Bütün İstanbul'lulara hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.