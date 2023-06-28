İstanbulkart ile bayramda ücretsiz olarak seyahat edilebilecek mi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından toplu taşıma bayram süresince bedava olacak mı araştırılmaktadır. Peki, İstanbulkart bayramda ücretsiz mi? Marmaray, metrobüs, metro Kurban Bayramı'nda bedava mı? Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? İşte detaylar...

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Bayramda toplu taşımayı kullanacak vatandaşlar tarafından İstanbulkart ücretsiz mi sorusu araştırılmaktadır. Bayram süresince toplu taşıma bedava mı merak konusu oldu. Peki, İstanbulkart bayramda ücretsiz mi? Marmaray, metrobüs, metro Kurban Bayramı'nda bedava mı? Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Detaylar haberimizde...

İSTANBULKART BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı'nda toplu taşımalar; metrobüs, marmaray metro ve vapur ücretsiz olacaktır. İzmir, Ankara ve İstanbul illerinde vatandaşlar toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabilecek. Toplu taşıma 1 Temmuz saat 07.00'ye kadar ücretsiz.