İstanbulkart bakiye olmadan kullanılabilir mi? İstanbulkart yetersiz bakiye yolculuk yapılabilir mi?

İBB Meclisi'nde onaylanan teklifle İstanbulkart'ta yeni bir dönem başladı. İstanbulkart'ında bakiye olmayan vatandaşlar yolculuk yapabilecek mi merak konusu oldu. Peki, İstanbulkart yetersiz bakiye yolculuk yapılabilir mi? İstanbulkart bakiye olmadan kullanılabilir mi? İşte detaylar...

İstanbulkart yetersiz bakiye olduğunda yolculuk yapılabilir mi merak konusu oldu. Toplu taşımayı kullanacak vatandaşlar tarafından İstanbulkart eksi limiti araştırılmaktadır. İstanbulkart'ında bakiye olmayan kişiler toplu taşımayı kullanabilir mi merak konusu oldu. Peki, İstanbulkart yetersiz bakiye yolculuk yapılabilir mi? İstanbulkart bakiye olmadan kullanılabilir mi? Detaylar haberimizde...

İSTANBULKART BAKİYE OLMADAN KULLANILABİLİR Mİ?

İstanbulkart sahiplerine, kartlarında bakiye olmadığı durumlarda 15 liraya kadar ulaşım hakkı tanınmasına ilişkin teklif de onaylandı. İBB Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik yeni uygulamayla ilgili, "İstanbulKart'ta artık 'Eksi Bakiye' sesini duymayacağız. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'unun talimatıyla İstanbulkart'a 15 TL avans yüklenmesi teklifi İBB Meclisince kabul edildi. Bütün İstanbul'lulara hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.