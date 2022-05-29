İstanbulensis Şiir Festivali 9. yılında da dolu dolu geçti - Haberler

İstanbulensis Şiir Festivali 9. yılında da dolu dolu geçti

İSTANBUL - Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali yapılan kapanış töreniyle sonra erdi. 4 gün süren festival yine dolu dolu geçti.

"Şehrin ve Şiirin Kapısı: Kaleden Şehre" temasıyla düzenlenen 9. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali sona erdi. 4 gün boyunca festival çerçevesinde etkinlikler gerçekleştirildi. Açılışı Küçüksu Kasrı'nda gerçekleşen festivalin ikinci ve üçüncü gün etkinlikleri ilçedeki okullarda yapıldı. Şiir ve söyleşi etkinlikleriyle farklı ülkelerden gelen ve ülkemizde yetişen önemli şairler ilçedeki okullarda öğrencilerle buluştu, şiirlerini okudu.

Aydos Kalesi'nin surlarında şiirler yankılandı

Festivalin son gününde ilçede şiir yazan gençler ve şairler, Aydos Kalesi'nde şiir etkinliğiyle bir araya geldi. Gençler ve şairler; çok yakında açılışı gerçekleşecek olan, kültür mirası Aydos Kalesi'nde şiirlerini seslendirdi. Kalenin surlarında şiir yankılandı.

Festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "9'uncusunu düzenlediğimiz Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali'mizi 'Şehrin ve Şiirin Kalbi: Kaleden Şehre' temasıyla gerçekleştirdik. Kültür-sanat organizasyonumuza 12 ülkeden şairler katıldı. Her yıl olduğu gibi festivalimiz çerçevesinde bu yıl da farklı ülkelerden ve ülkemizden önemli şairleri gençlerimizle, şehrimizle buluşturduk. Aydos Kalemizde yaptığımız etkinlikle ilçemizdeki genç şairlerimiz şiirlerini seslendirdi. Her birinin bahtı açık olsun. Şiir konusunda yetenekli gençlerimizin olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Okullarımızda öğrencilerimizin katıldığı atölyelerin, yazdığı dergilerin olduğunu biliyoruz. Bunlar çok kıymetli. Bir kez daha anlıyoruz ki şiir festivalimiz amacına ulaştı. Kapanış programını ilçemizde gerçekleştirdiğimiz festivalimizle bu sene de şehrimizi şiirle buluşturmanın bahtiyarlığını yaşadık. Katılımcı şairlerimize, festivalimize ilgi gösteren tüm sanatseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Kültür-sanatla dolu nice organizasyonlarda buluşmayı diliyorum." dedi.

Festivalin kapanışında Sedat Anar bir birinden güzel eserlerini seslendirdi.