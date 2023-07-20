İddiaya göre; İstanbul'da indi-bindi taksi ücreti 75 TL oldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İBB kaynakları; taksicilerden böyle bir talep geldiğini ancak zammın henüz kesinleşmediğini belirtti. Peki, İstanbulda taksi indi bindi ücreti 75 TL mi oldu?

İBB kaynakları, taksicilerin böyle bir talepte bulunduğunu ancak zammın henüz kesinleşmediğini belirtti. En son yapılan zamla birlikte İstanbul'da taksilerin en kısa mesafe ücreti 40 TL'ye çıkmıştı. Peki, İstanbulda taksi indi bindi ücreti 75 TL mi oldu?

İSTANBULDA TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 75 TL Mİ OLDU?

Sarı taksilerin sık sık gündeme geldiği İstanbul'da bu kez de indi-bindi ücretinin 75 TL'ye yükseldiği iddiası konuşuluyor. İddiaların sorulduğu İBB kaynakları "Alt komisyonda bu görüşülmüş olabilir bugün ama bu sadece fikir olarak ortaya atılmıştır. Taksiciler alt komisyonda bunu istemiş olabilir, ama bu resmi bir karar değil. 27 Temmuz'da UKOME toplantısı var. Orada belli olur." yanıtını verdi.

En son Ocak ayında yapılan zamla İstanbul'da taksilerin en kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıkartılmıştı. Taksimetre açılış ücreti de 9,80 TL'den 12,65 TL'ye yükselmişti.