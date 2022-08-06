İstanbul ZEYTİNBURNU elektrik kesintisi listesi! 6 Ağustos 2022 Zeytinburnu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Zeytinburnu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 6 Ağustos 2022 Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Zeytinburnu elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 6 Ağustos 2022 Cumartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Zeytinburnu ilçesinde 6 Ağustos 2022 Cumartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Zeytinburnu İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 65., ŞEHİT CEM AKGÜN sk / SÜMER mah 27., 27/11. sk bölgelerinde 06/08/2022 12:00:00 - 06/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-08-06 12:00:00 2022-08-06 15:00:00 İstanbul Zeytinburnu İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah 332., AİLE BAHÇESİ LİTROS YOLU sk bölgelerinde 06/08/2022 20:00:00 - 06/08/2022 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-08-06 20:00:00 2022-08-06 23:00:00 İstanbul Zeytinburnu İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 06/08/2022 16:00:00 - 06/08/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-08-06 16:00:00 2022-08-06 19:00:00 İstanbul Zeytinburnu İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah 328. sk bölgelerinde 06/08/2022 12:00:00 - 06/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-08-06 12:00:00 2022-08-06 16:00:00

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