İstanbul ZEYTİNBURNU elektrik kesintisi listesi! 2 Haziran 2022 Zeytinburnu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir? - Haberler

İstanbul Zeytinburnu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 2 Haziran 2022 Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Zeytinburnu elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 2 Haziran 2022 Perşembe sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Zeytinburnu ilçesinde 2 Haziran 2022 Perşembe tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Zeytinburnu İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 1. YOL, 114/1., 2. YOL, 4. YOL, 5. YOL, 75/11., 75/11. ÇIKMAZ, 75/12., 75/2. sk / SEYİTNİZAM mah G/22. sk / ÇIRPICI mah 75/2., MODABAĞ 1, MODABAĞ 10, MODABAĞ 4, MODABAĞ 8, MODABAĞ 9, SEYİTNİZAM, YULAF TARLASI, YULAF TARLASI (G/1), YULAF TARLASI (G/2) sk bölgelerinde 02/06/2022 01:00:00 - 02/06/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-06-02 01:00:00 2022-06-02 05:00:00

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