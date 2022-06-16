İstanbul ZEYTİNBURNU elektrik kesintisi listesi! 16 Haziran 2022 Zeytinburnu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
- Güncelleme:
16 Haziran 2022 Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 16 Haziran 2022 Perşembe İstanbul Zeytinburnu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Zeytinburnu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 16 Haziran 2022 Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Zeytinburnu elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 16 Haziran 2022 Perşembe sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Zeytinburnu ilçesinde 16 Haziran 2022 Perşembe tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Zeytinburnu
|İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah BEŞKARDEŞLER sk bölgelerinde 16/06/2022 01:00:00 - 16/06/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-06-16 01:00:00
|2022-06-16 05:00:00
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ