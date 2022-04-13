İstanbul ZEYTİNBURNU elektrik kesintisi listesi! 13 Nisan 2022 BEDAŞ Zeytinburnu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Zeytinburnu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Nisan 2022 Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Zeytinburnu elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 13 Nisan 2022 Çarşamba sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Zeytinburnu ilçesinde 13 Nisan 2022 Çarşamba tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Zeytinburnu İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, SİTE 1, SİTE YOLU sk bölgelerinde 13/04/2022 00:01:00 - 13/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-13 00:01:00 2022-04-13 03:00:00

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

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