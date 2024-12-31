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İstanbul YILBAŞI kar yağacak mı,bu akşam kar yağacak mı?

İstanbul YILBAŞI kar yağacak mı,bu akşam kar yağacak mı?
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Son günlerde artan yağışlar, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde kar yağışı beklentisini artırırken, yeni yıl öncesinde kar yağışına yönelik uzmanlardan uyarı geldi. Peki, İstanbul YILBAŞI kar yağacak mı,bu akşam kar yağacak mı?

Milyonlarca İstanbullu megakentin beyaza bürüneceği günü merakla beklerken meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den beklenen açıklama geldi. Yılbaşı gecesi İstanbul'da kar yağmayacağını belirten Şen, "Marmara, İstanbul dahil yerde tutacak kar yağışı bekleyenler Ocak ayının 9-10'unu bekleyecekler" ifadelerini kullandı. İstanbul YILBAŞI kar yağacak mı,bu akşam kar yağacak mı?

İSTANBUL YILBAŞI KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yılbaşı gecesi İstanbul'da kar yağmayacağını belirtirken, dev kentin beyaza bürüneceği tarihi takipçileriyle paylaştı.

"LAPA LAPA KAR YAĞACAK"

Silivri'de ya da Kartal'ın yüksek kesimlerinde kar görülmesinin 'İstanbul'a kar yağdı' denilmesi için yeterli olmadığını belirten Şen, şehrin merkezinde yolların dahi beyazla kaplanacağını aktararak, "Marmara İstanbul dahil yerde tutacak kar yağışı bekleyenler Ocak ayının 9-10 nu bekleyecekler" ifadelerini kullandı.

"DOĞU'DA ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI"

Şen, son günlerde artış gösteren çığ vakalarına da dikkat çekerek, yağışların Türkiye'nin doğu kesiminde etkili olmaya devam edeceğini vurguladı. Uzman isim, "Doğu'da çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.

İstanbul'da hava sıcaklığı 9 derece aralıklı yağmurlu, Muğla 8 derece, yağışlar doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olacak. İzmir 12 derece, Antalya 10 derece sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar olacak. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor." şeklinde konuştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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