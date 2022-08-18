İstanbul Yerebatan Sarnıcı nerede? Yerebatan Sarnıcı'na nasıl gidilir? 2022 Giriş ücreti ne kadar?

Tarihi ve mimarisiyle birçok turistik yere sahip olan İstanbul'a ziyarete geldiyseniz gezip görebileceğiniz çok eşsiz yerler vardır. İstanbul'da yaşayanların bile gittiği halde tekrar tekrar gidip görmek istediği yer Yerebatan Sarnıcı nerede? Nasıl gidilir?

Yerli ve yabancı birçok misafir ağırlayan İstanbul, gezilip görülecek yerler açısından büyük bir zenginliğe sahip olan Yerebatan Sarnıcı bir diğer adıyla da Bazilika Sarayıdır. Sarnıç, Dan Brown'un 2013'teki yayınlanan Cehennem adlı gerilim romanında konu olmuştur. İçerisinde bulunan Medusa eseri ise herkesin merakla araştırdığı, gidip görmek istediği şeydir. Bu eşsiz mekanın uzunluğu 140 metre olup genişliği ise 70 metredir. Kullanıma açık olduğu zamanlar tüm İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan sarnıç günümüzde müze olarak sunulmaktadır. Sular içerisinde var olan sütunlar ve sarnıcın atmosferi ziyaretçileri anında büyülemeye yetiyor. Peki, bu eşsiz mimari, Yerebatan Sarnıcı nerede ve nasıl gidilir?

YEREBATAN SARNICI NEREDE?

Ayasofya'nın yanında bulunan sarnıç, İstanbul'un Sultanahmet semtindedir. Ayasofya'nın yakınındaki Soğukçeşme Sokağı'ndadır.

YEREBATAN SARNICI'NA NASIL GİDİLİR?

Eminönü'nden tramvay ile Sultanahmet durağında inerek sarnıca ulaşabilirsiniz. Yerebatan caddesinde yer alan sarnıç, Kabataş- Bağcılar tramvay hattı ile ulaşım sağlanabilen yerdir. Anadolu yakasından gelen ziyaretçiler vapur ile Kabataş veya Eminönü iskelesinde inerek tramvay hattına ulaşabilirler. Dilerseniz Marmaray'I kullanarak Sirkeci durağında inebilir ve Cağaloğlu çıkışınından çıkarak Yerebatan Sarnıcınaulaşabilirsiniz. Cağaloğlu çıkışından sonra sarnıç 7 dakika uzaklıkta kalacaktır.

YEREBATAN SARNICINDA NELER VAR?

Suların üzerine kurulan sütun dolu devasa yapıda birçok güzellik mevcuttur. Su ile kaplı olduğu için zeminde su içerisinde yüzen rengarenk, çeşitli balıkları izleyebilirsiniz. Herkesçe bilinen en popüler eser olan Medusa'yı inceleyebilirsiniz. Medusa, Roma Dönemi'ne ait bir heykeltıraş örneğidir. Biri yan diğeri ise ters olarak konumlandırılan Medusa heykeli görenleri büyülüyor. Onun dışında mimarisi ile sizi alıp bambaşka yerlere götürmektedir. Sarnıç'ın mistik ve görkemli yapı olması nedeniyle ziyaret eden herkesi gerçek hayattan kopartarak başka diyarlara götürmektedir. Sarnıç'a giden insanlar sulara demir para atarak dilekler tutar. Yerebatan Sarnıcı'nın İBB tarafından restore edilmesiyle birlikte müze daha da güzel bir hal aldı. Eklenen ışıklandırmalar ve heykel yapıları eşliğinde kısık seste müzik eklenmesiyle ortamın atmosferi gelenleri büyülemektedir.

YEREBATAN SARNICI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR? 2022 YEREBATAN SARNICI GİRİŞ ÜCRETLERİ

2022 Yerebatan Sarnıcının güncel fiyatları şu şekildedir:

Yerli ziyaretçiler için 50 tl olan ücret, yabancı ziyaretçiler için 190 tl olarak belirlenmiştir.

Öğrenci, Öğretmen ve Askeri personel için ise 20 tl bir ücreti vardır.

Kredi kartı ve nakit ödeme seçeneği sunuluyor. Döviz ile ödeme kabul edilmemekte.

Müze Kart ile giriş yapılmamaktadır.

YEREBATAN SARNICI ZİYARET SAATLERİ

Yerebatan Sarnıcı haftanın her günü 09:00 ve 19:00 saatleri arasındadır.