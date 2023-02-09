İstanbul Yenikapı deniz kaynaması nedir? Deniz kaynaması deprem belirtisi mi?

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bir vatandaşın sosyal medyadan İstanbul Yenikapı deniz kaynaması görüntüsünü paylaşması mega kente gündem oldu. Olaydan sonra birçok vatandaş Deniz kaynaması nedir? İstanbul'da deniz kaynaması olması büyük İstanbul depremine işaret mi? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte kamuoyuna damgasını vuran konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük ve yıkıcı depremin ardından İstanbul'da görülen deniz kaynaması vatandaşlarda endişeye neden oldu. Deprem uzmanları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük Marmara depremini tetikleyeceğini öne süksede konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Vatandaşlar İstanbul'da görülen deniz kaynaması olayının ardından arama motorlarına Deniz kaynaması nedir, neden olur? Deniz kaynaması deprem belirtisi mi? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA DENİZ KAYNAMASI OLAYI NEDİR?

Mega kent İstanbul'un Yenikapı ilçesinde görülen deniz kaynaması gündeme damgasını vurdu. Kaynayan deniz suyu kısa sürede infial yaratırken depremle ilgili olup olmadığı merak konusu oldu. Deniz kaynamasının sebebi henüz bilinmiyor. Konuya ilişiklin resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir gelişme olursa haberimizde yer vereceğiz.

Daha önce 1969 yılında Portekiz'de meydana gelen 7.9 şiddetindeki deprem ve tsunami ile 2016 yılında Yeni Zelanda'da meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından denizde benzer görüntülere rastlandığı bilinmekte. Ancak kimyasalların veya ani sıcaklık değişimlerinin de bu manzarayı oluşturabileceği belirtiliyor. İstanbulda meydana gelen deniz kaynaması Kahramanmaraş taki meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren deprem faciası ile ilgili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

DENİZ KAYNAMASI BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİN BERİLTİSİ Mİ?

Büyük İstanbul depremi her geçen gün İstanbullulara bir adım daha yaklaşırkenKahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin İstanbul depremini tetiklemesi ihtimali vatandaşları korkutuyor. Konuya ilişkin açıklama yapan deprem ve yer bilimi uzmanları, Kahramanmaraş'tan geçen fay hattını İstanbul'dan geçen hattı etkilemeyeceğini belirtse de Marmara Bölgesi'ndeki büyük deprem hakkında yıllardır yapılan uyarıların dikkate alınmadığını ve yakın zamanda İstanbul merkezli şiddetli deprem yaşanabileceği ihtimalinin altını çizdi. Ancak bu, Yenikapı'daki deniz kaynamasının deprem belirtisi olduğu anlamına gelmiyor. Deniz kaynamasının sebebinin ne olduğu henüz bilinmezken vatandaşlar, söz konusu bölgede jeolojik araştırma yapılması için talepte bulundu