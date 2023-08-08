İstanbul yeni akbil fiyatları 2023 ve tam akbil fiyatı ne kadar oldu merak ediliyor. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam kararı çıktı. Zamlı akbil fiyatları ve İstanbul yeni akbil fiyatları 2023 gündeme geliyor. Peki, İstanbul yeni akbil fiyatları 2023! Tam akbil fiyatı ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı. İstanbul yeni akbil fiyatları 2023 ve tam akbil fiyatı ne kadar oldu gündeme geliyor. İETT zamlı akbil fiyatları ve İstanbul toplu taşıma ücretleri ne kadar olduğu sıklıkla araştırılıyor. İstanbul yeni akbil fiyatları 2023! Tam akbil fiyatı ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL YENİ AKBİL FİYATLARI 2023

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam kararı çıktı. Buna göre, 9.90 TL olan tam bilet 15 TL'ye, öğrenci 4,83 TL'den 7,32 TL'ye çıktı. Taksilerde indi-bindi ücreti ise yüzde 75 zamla 40 TL'den 70 TL'ye yükseldi.

TAM AKBİL FİYATI NE KADAR OLDU?

Zamla birlikte 9.90 TL olan tam bilet 15 TL'ye, 4,83 TL olan öğrenci ise 7,32 TL'ye çıktı. Metrobüs ücreti ise 22,25 TL oldu. Marmaray en kısa 15 TL, en uzun 33 TL olarak değişti.

TAKSİ ÜCRETLERİ

Sarı taksilerde indi-bindi ücretlerine yüzde 75 zam geldi. 40 TL olan indi-bindi 75 TL'ye çıktı. Sarı taksilerde açılış 19,16 lira, kilometre başına yazan ücret ise 12,89 lira oldu.

Turkuaz taksilerde açılış 22,04 lira, kilometre başına 14,83 lira, indi-bindi ücreti 80,50 lira oldu.

VIP taksilerde (siyah) açılış 32,59 lira, kilometre başına 21,92 lira, indi-bindi ücreti ise 119 lira oldu.

MİNİBÜS ÜCRETLERİ

Minibüs ücretleri de gelen zamla birlikte mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Minibüs öğrenci ücreti ise 8 TL olarak belirlendi.

OKUL VE PERSONEL SERVİSLERİ

Okul servisi 0-1 km aylık ücreti 792 TL'den 1200 TL'ye, personel servis ücretleri de 10-17 koltuk kapasiteli taşıt 422,40 TL'den 640.40 TL'ye yükseldi.