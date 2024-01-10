İstanbul yarın okullar tatil mi? KAR TATİLİ - 11 Ocak Perşembe İstanbul hangi ilçelerde okullar tatil? İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul'da beklenen şiddetli yağış nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi mi araştırılıyor. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde okullar tatil oldu? İşte, İstanbul'da okullar tatil mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Sorularının yanıtı ve İstanbul'da okulların tatil olduğu ilçeler haberimizde...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Denizlerimizde (Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege) Fırtına Bekleniyor!

Beklenen Hadise

Fırtına

Beklendiği Yer

Batı Karadeniz'de rüzgarın (09.01.2024) Salı günü öğle saatlerinden itibaren batısında, akşam saatlerinden itibarne genelinde doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın (10.01.2024) Çarşamba öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Marmara'da rüzgarın (09.01.2024) Salı günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuezydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın (10.01.2024) Çarşamba öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Kuzey Ege'de rüzgarın (09.01.2024) Salı günü ilk saatlerden itibaren kuzeyinde, sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın (10.01.2024) Çarşamba gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

09.01.2024 03.00-10.01.2024 23.59

Hadisenin Şiddeti

Fırtına

Oluşması Muhtemel Riskler

Ulaşımda Aksamalar

Not : Okulların tatil olup olmadığına dair henüz resmi açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.