İstanbul yarın okullar tatil mi? 18 Mart Cuma okullar tatil edildi mi? İstanbul'da okullar kaç gün tatil?

İSTANBUL (Haberler.com) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan güncel hava durumuna göre yarın İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu nedenden dolayı 18 Mart Cuma günü okullar tatil mi ve İstanbul yarın okullar tatil mi sorusu gündeme geliyor. İstanbul yarın okullar tatil mi? 18 Mart Cuma okullar tatil edildi mi? Hangi iller tatil? İstanbul'da okullar tatil mi?

18 MART CUMA İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından açıklama geldi. 18 Mart Cuma günü İstanbul'da gerçekleşecek olan yoğun kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi. Bununla beraber, İstanbul'da gerçekleşecek olan kar yağışı nedeniyle bazı tedbirler alındı. Vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinde kalması gerektiği uyarısında bulundu.

Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda,Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık.



?20.30'daki son meteorolojik verilere göre #İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler:

???????? pic.twitter.com/5uCD5WWo1F — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 17, 2022

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