İstanbul yarın okullar tatil mi? 18 Mart Cuma okullar tatil edildi mi? İstanbul'da okullar kaç gün tatil? - Haberler

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İstanbul yarın okullar tatil mi? 18 Mart Cuma okullar tatil edildi mi? İstanbul'da okullar kaç gün tatil?

Haberler.com - Gündem
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Türkiye'nin bazı bölgelerinde yoğun kar yağışı sebebi ile İstanbul'da 18 Mart Cuma günü tatil edilecek mi öğrenciler tarafından merak ediliyor. İstanbul'da okullar tatil edilecek mi sorusu gündeme geldi. Peki, İstanbul yarın okullar tatil mi? 18 Mart Cuma okullar tatil edildi mi?

İSTANBUL (Haberler.com) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan güncel hava durumuna göre yarın İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu nedenden dolayı 18 Mart Cuma günü okullar tatil mi ve İstanbul yarın okullar tatil mi sorusu gündeme geliyor. İstanbul yarın okullar tatil mi? 18 Mart Cuma okullar tatil edildi mi? Hangi iller tatil? İstanbul'da okullar tatil mi?

18 MART CUMA İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından açıklama geldi. 18 Mart Cuma günü İstanbul'da gerçekleşecek olan yoğun kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi. Bununla beraber, İstanbul'da gerçekleşecek olan kar yağışı nedeniyle bazı tedbirler alındı. Vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinde kalması gerektiği uyarısında bulundu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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