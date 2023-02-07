İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 8 Şubat 2023 tarihinde (sağlık çalışanları hariç) kamu kurumlarında çalışan; engelli, malûl ve hamile personelin, 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanların 8 Şubat Çarşamba günü idari izinli olacağını duyurdu. Gelişme sonrası İstanbul yarın memurlara tatil mi? 8 Şubat Çarşamba kimler İdari izinli

YARIN MEMURLARA TATİL Mİ (İSTANBUL)?

Vali Yerlikaya'nın basın açıklamasında, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden bugün saat 20.00'de alınan son verilerine göre yarın, "İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve kuvvetli rüzgârla birlikte tipi beklendiği" belirtilmiştir. Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; Sağlık kurumlarında görevli olanlar hariç; kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kadın personelimizden 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunanlar, 8 Şubat 2023 Çarşamba günü herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bir (1) gün süreyle idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.