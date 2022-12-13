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İstanbul yarın hava yağmurlu mu, yarın lodos var mı MARMARA? 13 Aralık İstanbul hava durumu!

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İstanbul yarın hava yağmurlu mu, yarın lodos var mı MARMARA? 13 Aralık İstanbul hava durumu!

İstanbul'da soğuk ve yağmurlu güne uyanan İstanbullular arama motorlarında İstanbul yarın hava yağmurlu mu, yarın lodos var mı MARMARA? 13 Aralık İstanbul hava durumu! araması yaptı. İşte detaylar...

Kış aylarına girmemizle beraber başlayan yağışların ardından vatandaşlar ise İstanbul yarın hava yağmurlu mu, yarın lodos var mı MARMARA? aramasını yaptı. Yağışlı ve fırtınalı güne uyanan İstanbullular hava durumunu merak ediyor. İşte detaylar!

İSTANBUL YARIN HAVA YAĞMURLU MU?

14 Aralık Türkiye hava durumu şöyle;

İstanbul yarın hava yağmurlu mu, yarın lodos var mı MARMARA? 13 Aralık İstanbul hava durumu!TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

İstanbul Marmara Gündem Yaşam Haberler

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