İstanbul vapur seferleri iptal mi ve 5- 6 Şubat İstanbul hangi vapur seferleri iptal olduğu merak ediliyor. Şehir Hatları iptal mi oldu ve İstanbul vapur seferleri ne zaman açılacak soruları gündeme geliyor. Peki, İstanbul vapur seferleri iptal mi? 5- 6 Şubat İstanbul hangi vapur seferleri iptal?

İstanbuul Şehir Hatları iptal mi oldu ve İstanbul vapur seferleri iptal mi soruları gündeme geliyor. 5- 6 Şubat İstanbul hangi vapur seferleri iptal olduğu ve vapur seferleri ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. İstanbul vapur seferleri iptal mi? 5- 6 Şubat İstanbul hangi vapur seferleri iptal? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı hatlarında vapur seferleri yapılamıyor. Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhaletefi nedeniyle Çubuklu-İstinye (Arabalı) hattı, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Üsküdar-Aşiyan, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattı seferlerinin iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmelerin yaşanabildiği kaydedildi.

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