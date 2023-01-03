Sisli bir güne uyanan İstanbullular arama motorlarında İstanbul vapur seferleri iptal mi? sorusunu araştırdı. Vapur yolculuğu yapmayı planlayan vatandaşlar arama motorlarında İstanbul vapur seferleri iptal mi? sorularına yanıt aradı. Peki, İstanbul vapur seferleri iptal mi? 3 Ocak vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur seferleri iptal edildi?

İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor. Vatandaşlar ise hangi seferlerin iptal olduğunu araştırıyor. Arama motorlarında İstanbul vapur seferleri iptal mi? 3 Ocak vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur seferleri iptal edildi? soruları aratıldı. İşte detaylar...

İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre sisten kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan seferler şöyle; Beykoz-Sarıyer, Sarıyer-Kadıköy, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring), Bostancı-Karaköy-Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Küçüksu-İstinye, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Çengelköy-İstinye.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Özellikle Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de etkisini artıran yoğun sis sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.