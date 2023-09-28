İstanbul genelinde başlayan sağanak yağış sonrası İstanbul Valisi Davut Gül'den önemli bir uyarı geldi. Vali Gül, yağışın sabaha kadar sürmesinin beklendiğini belirterek, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." dedi. Vatandaşlar ise İstanbul vapur seferleri iptal mi? 28 Eylül İstanbul'da vapurlar iptal mi oldu? sorularını araştırıyor.

İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan yağmur, akşama doğru etkisini artırdı. Başakşehir ve Sultangazi başta olmak üzere bazı ilçelerde sel ve su baskınları yaşanırken İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Vali Gül, su basma riski bulunan yerlerin hızlıca boşaltılmasını istedi. Merak edilenler arasında ise İstanbul vapur seferleri iptal mi? 28 Eylül İstanbul'da vapurlar iptal mi oldu? soruları yer aldı.

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da yoğun yağışın ardından vapur seferleri merak edildi. Şehir hatları resmi internet sitesinde iptal sefer duyurusu bulunmamaktadır. Bu nedenle şu an için vapur seferleri normal seyrinde devam ediyor. Duyuru gelmesinin ardından haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.

SABAHA KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vali Gül, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." ifadeleri yer aldı.

İstanbul

AFAD'DAN DA UYARI GELDİ

AFAD'dan yapılan uyarıda ise "İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel yıldırım ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı" denildi.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Arnavutköy, Başakşehir ve Sultangazi'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı caddeler suların taşması nedeniyle göle dönerken, bazı dükkanları su bastı.