İstanbul vapur seferleri iptal mi? 19 Aralık 2022 Vapur seferleri iptal edildi mi?

Meteoroloji ve AFAD'ın günler öncesinden uyarılarını verdiği fırtına İstanbul'a geldi. Kuvvetli rüzgar ile birlikte yağmur, günün ilk saatlerinde etkisini gösterirken megakentte vapur seferlerinin iptal edilip edilmediği merak ediliyor. Peki, İstanbul vapur seferleri iptal mi? 19 Aralık 2022 Vapur seferleri iptal edildi mi?