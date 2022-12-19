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İstanbul vapur seferleri iptal mi? 19 Aralık 2022 Vapur seferleri iptal edildi mi?

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İstanbul vapur seferleri iptal mi? 19 Aralık 2022 Vapur seferleri iptal edildi mi?

Meteoroloji ve AFAD'ın günler öncesinden uyarılarını verdiği fırtına İstanbul'a geldi. Kuvvetli rüzgar ile birlikte yağmur, günün ilk saatlerinde etkisini gösterirken megakentte vapur seferlerinin iptal edilip edilmediği merak ediliyor. Peki, İstanbul vapur seferleri iptal mi? 19 Aralık 2022 Vapur seferleri iptal edildi mi?

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İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle iptal edilip edilmediği araştırılıyor. Peki, İstanbul vapur seferleri iptal mi? 19 Aralık 2022 Vapur seferleri iptal edildi mi? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ Mİ?

İstanbul'da şu anda iptal olan vapur seferi bulunmamaktadır.

İstanbul vapur seferleri iptal mi? 19 Aralık 2022 Vapur seferleri iptal edildi mi?

İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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