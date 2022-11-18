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İstanbul vapur seferleri iptal mi? 18 Kasım vapur seferleri yok mu? Kadıköy, Beşiktaş, Eminönü, Üsküdar, Kabataş vapur seferleri ne zaman başlayacak?

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İstanbul vapur seferleri iptal mi? 18 Kasım vapur seferleri yok mu? Kadıköy, Beşiktaş, Eminönü, Üsküdar, Kabataş vapur seferleri ne zaman başlayacak?

Yağmurlu bir güne uyanan İstanbullular arama motorlarında İstanbul vapur seferleri iptal mi? sorusunu araştırdı. Vapur yolculuğu yapmayı planlayan vatandaşlar arama motorlarında İstanbul vapur seferleri iptal mi? 18 Kasım vapur seferleri yok mu? sorularına yanıt aradı. Peki,18 Kasım vapur seferleri yok mu? Kadıköy, Beşiktaş, Eminönü, Üsküdar, Kabataş vapur seferleri ne zaman başlayacak?

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İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor. Vatandaşlar ise hangi seferlerin iptal olduğunu araştırıyor. Arama motorlarında İstanbul vapur seferleri iptal mi? 18 Kasım vapur seferleri yok mu? Kadıköy, Beşiktaş, Eminönü, Üsküdar, Kabataş vapur seferleri ne zaman başlayacak? soruları aratıldı. İşte detaylar...

18 KASIM İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor. Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Adalar-Beşiktaş seferlerinin yapılamadığı belirtildi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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