İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı gerçekleştirildi

İSTANBUL - AFAD İstanbul ve İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü koordinasyonunda hazırlanan İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlık Toplantısı, Üsküdar'da gerçekleştirildi.

İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlık Toplantısı Üsküdar Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Tarihçi İlber Ortaylı, akademisyenler, sanatçılar, AFAD ve AKOM yetkilileri katılım sağladı. Program AFAD tarafından hazırlanan tanıtım belgesel gösterimiyle başladı. Görüşmelerde İstanbul'da afet riskinin azaltılmasına yönelik hazırlanan çalışmalar ve planlar değerlendirilirken önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası belirlendi.

"Anaokullarından başlanarak bu konularda eğitimler verilmeli"

Programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Biz belediye başkanları olarak afetlerle alakalı sorumluluk makamındayız. Afet denince akla ilk deprem geliyor. Kentsel dönüşüm işini uzun yıllar konuşacağız. Biz deprem ve yapı konusuna odaklanmak zorundayız. İşin bir yanında biz diğer yanında halk var. Bu işin bir müeyyidesi olmalı. Anaokullarından başlanarak bu konularda eğitimler verilmeli. Bu düşünceyi tabana yaymalıyız. 1999 depremini yaşadım. 1 hafta eve giremedik, korktuk. 1 hafta sonra gündem normale döndü. Çabuk unutuyoruz. Bu toplantılar bu konuyu halka unutturmamak için yapılıyor. Topyekün bir millet meselesidir" diye konuştu.