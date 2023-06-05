Yeni İstanbul Valisi kim oldu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından İstanbul Valisi araştırılıyor. Peki, İstanbul Valisi kim oldu? Yeni İstanbul Valisi kimdir? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu yeni Kabine'yi açıkladı. Yeni açıklanan Kabine'nin ardından İstanbul Valisi kim oldu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından yeni İstanbul Valisi'nin kim olduğu araştırılıyor. Peki, İstanbul Valisi kim oldu? SON DAKİKA! Yeni İstanbul Valisi kimdir?Detaylar haberimizde....

İSTANBUL VALİSİ KİM OLDU?

Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olarak atanmasının ardından İstanbul Valiliği'ne gelen isim belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü İstanbul Valisi olarak atadı.

İSTANBUL VALİSİ KİMDİR?

Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Muğla-Kavaklıdere, İzmir-Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurt dışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli-Kofçaz kaymakamı olarak atandı. 2003-2005 yılları arasında Şirvan kaymakamlığı, 2005-2006 yılları arasında Karaman vali yardımcılığı, 2006-2009 yılları arasında Gürün kaymakamı olarak görev yaptı.

2009'da Türk İdareciler Derneği tarafından "Yılın Kaymakamı" seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'nü kazandı. Gördes ve Şarkışla kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü daire başkanlığına atandı. 1 Haziran 2016 çm vas valisi olarak atandı. 27 Ekim 2018'de Gaziantep valiliği görevine atandı.son olarak Ali Yerlikayanın iç işleri bakanlığına atanmasıyla birlikte kendisi istanbul valisi olarak atanmıştır.