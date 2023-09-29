İstanbul Valiliği tatil açıklaması! MEB okullar tatil edildi mi? İstanbul okullar son durum ne?

Şiddetli yağmur yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okulların tatil edilip edilmediği konusunda son durumu araştırılıyor. Peki, MEB okullar tatil edildi mi? İstanbul okullar son durum ne? İşte detaylar...

İstanbul'da şiddetli sağanak yağış birçok noktada hayatı durma noktasına getirdi. İstanbul'da okullar tatil edilecek mi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından İstanbul Valiliğinin yapacağı açıklama araştırılıyor. Peki, MEB okullar tatil edildi mi? İstanbul okullar son durum ne? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL VALİLİĞİ TATİL AÇIKLAMASI!

İstanbul'u aniden vuran sağanak yağış birçok ilçede sele neden oldu. Okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. İstanbul Valiliği okulların tatil olduğu yönünde bir açıklamada bulunmamıştır.

"İSTANBUL'DA KAPALI HERHANGİ BİR YOL BULUNMUYOR"

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Yağışın etkili olduğu bölgelerde AFAD, emniyet, jandarma, sağlık, Kızılay, İBB, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, Çevre Şehircilik (hasar tespit ve enkaz kaldırma), Defterdarlık (zarar tespit) ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Karayolları ekiplerimizin çalışmaları neticesinde İstanbul'da kapalı herhangi bir yol bulunmamaktadır. Su baskınlarında ölen ya da yaralanan olmamakla birlikte ev ya da iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşımız da bulunmamaktadır."

AFAD'DAN DA UYARI GELDİ

AFAD'dan yapılan uyarıda ise "İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel yıldırım ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı" denildi.