İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı geldi. İstanbul'da fırtına ne zaman bitecek ve yağmur yağacak mı soruları gündeme geliyor. İstanbul Valiliğinden yapılan fırtına uyarısı ve İstanbul'da fırtına ne zaman bitecek sorularına yanıt aranıyor. Peki, İstanbul Valiliği Fırtına Uyarısı! İstanbul'da fırtına ne zaman bitecek, yağmur yağacak mı? İstanbul Hava Durumu!

İstanbul Valiliği fırtına uyarısının ardından, İstanbul'da fırtına ne zaman bitecek ve yağmur yağacak mı soruları araştırılıyor. İstanbul Hava Durumu ve İstanbul'da fırtına ne zaman olacağı gündeme geliyor. İstanbul Valiliği Fırtına Uyarısı! İstanbul'da fırtına ne zaman bitecek, yağmur yağacak mı? İstanbul Hava Durumu! Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL VALİLİĞİ FIRTINA UYARISI

İstanbul Valiliği fırtına uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, fırtınanın bu akşamdan itibaren başlayıp salı sabahına kadar sürmesinin tahmin edildiği açıklandı. Öte yandan doğu ve kuzeydoğu yönlerinden etkisini artırması beklenen fırtınanın saatte 75 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

İSTANBUL'DA FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul Valiliğinden yapılan fırtına uyarısında, "Batı Karadeniz'de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

YAĞMUR YAĞACAK MI?

Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 19 Eylül Salı günü sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarıldı.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerinden etkisini artırarak 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği bildirildi.