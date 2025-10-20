İstanbul ÜSKÜDAR su kesintisi! 20-21 Ekim İSKİ Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Üsküdar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Ekim İstanbul Üsküdar su kesintisi saatleri...
ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ
İSKİ Üsküdar su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: ACIBADEM MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 20.10.2025 16:11:27
Tahmini Bitiş Tarihi: 20.10.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185