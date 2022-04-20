İstanbul ÜSKÜDAR elektrik kesintisi listesi! 20 Nisan 2022 Üsküdar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1427., 1449., 1450. sk bölgelerinde 20/04/2022 08:00:00 - 20/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-20 08:00:00 2022-04-20 16:00:00

İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BARUTHANE, BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, ERGENEKON, EŞREF EFENDİ, KURTULUŞ, SADRİ MAKSUDİ ARSAL, SEYMEN, TÜRKBEYİ, ŞAHİN sk/ ESKİŞEHİR mah AKTAŞ, DEĞİRMEN, KURTULUŞ, ŞAHİN sk/ FERİKÖY mah BOZKURT, KURTULUŞ, SAVAŞ, SEYMEN sk bölgelerinde 20/04/2022 10:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-20 10:00:00 2022-04-20 15:00:00

İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah BAHÇE, DUTLUK, EMEK, HİLAL 2, ÇAKIL sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-20 09:00:00 2022-04-20 15:00:00

İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1251/1., 1252., 1252/1., 1252/2., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1258/2., 1258/4., 1259., 1260., 1270., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1312., 1313., 1326/3., 1327., 1327/1., 1328., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, LÜTFİ AYKAÇ, İSTİKLAL sk/ YUNUS EMRE mah 1622. sk bölgelerinde 20/04/2022 09:30:00 - 20/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-20 09:30:00 2022-04-20 16:30:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah AKGÜN SİLİVRİLİ, AKÇEŞME, ASIM ÇAVUŞ, BAŞKOMUTAN, DAMLATAŞ, DOKTOR ŞEMSETTİNBEY, GENÇFİDAN, HALİM ULUŞAHİN, HASTANE, MURTEZA YÖNET, SİNEMA, ÇUKUR ÇEŞME. sk/ FATİH mah AKASYALAR, AYAZ ÇIKMAZI, DAR, EMİN, HASTANE, IŞIKLAR, KALEBEDENİ, KIRKALE KAPISI, YAZARLAR, YEŞİLPINAR, ÖZERTEM, İBRAHİM KANDEMİR, ŞABAN DEMİRAY sk bölgelerinde 20/04/2022 13:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 13:00:00 2022-04-20 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah DİLBER ÇIKMAZI, GÜMÜŞLÜK, HİDAYET ÇIKMAZI, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 20/04/2022 09:30:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-20 09:30:00 2022-04-20 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞLAR, BOY, ERDAL, GÖKHAN KALAYCIOĞLU ÇIKMAZI, MARMARA sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 09:00:00 2022-04-20 12:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 11.CD sk/ ZEKERİYAKÖY mah 11.CD, 12.CD, BİBERİYE ÇIKMAZI, CİVANPERÇEMİ ÇIKMAZI, GONCA ÇIKMAZI.., GÜN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, IHLAMUR ÇIKMAZI, KANARYA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, KESTANE SK, KOZALAK ÇIKMAZI, KUŞKONMAZ, LADİN., MANOLYA*-, PAVLONYA, REÇİNE ÇIKMAZI, SABAH YILDIZI ÇIKMAZI, SAFRAN, SARI ÇİĞDEM , SÖĞÜT., TARÇIN ÇIKMAZI, ÇAM., ŞEKERLALE, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 20/04/2022 13:00:00 - 20/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 13:00:00 2022-04-20 16:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk// SARIYER ilce MERKEZ-KISIRKAYA mah DENİZ ALASI, MUTLU. sk bölgelerinde 20/04/2022 10:00:00 - 20/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-20 10:00:00 2022-04-20 14:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 8., ASLANAĞZI ÇIKMAZI, ATEŞ BÖCEĞİ, EBEGÜMECİ ÇIKMAZI, GÜNDÖNDÜ, REZENE sk/ ZEKERİYAKÖY mah 11.CD sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 09:00:00 2022-04-20 12:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BİLGE, GÜLYOLU, KIRÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, MESUT , REVANİ, YETKİN sk/ FATİH SULTAN MEHMET mah ŞEHİT HASAN UZUN sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-20 09:00:00 2022-04-20 15:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4. sk bölgelerinde 20/04/2022 08:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 08:00:00 2022-04-20 15:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 3.İNÖNÜ, 4.CAN, ASURLAR sk bölgelerinde 20/04/2022 08:00:00 - 20/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-20 08:00:00 2022-04-20 16:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 20/04/2022 08:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 08:00:00 2022-04-20 15:00:00

İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah PINAR sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah ALTIN, AYDINLAR, BALCI, BAĞLIK, GÖNENLİ CAMİ, KAVAKLIDERE, KEÇEKAMER, KEÇESUYU, KIRÇEŞME, MEŞELİ, PLEVNE KAHRAMANLARI, YURT, ŞELALE sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 157. sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 09:00:00 2022-04-20 15:00:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABACI MAHMUT, ATMACA, BAŞBAKİ, BEKARBEY, CERRAHPAŞA CAMİİ, CERRAHPAŞA CAMİİ 2. ÇIKMAZI, DAVUTPAŞA İSKELESİ, KATİP KASIM BOSTANI, KULEBOYU, KÜÇÜK LANGA, KÜÇÜK LANGA 1. ÇIKMAZI, KÜÇÜK LANGA 2. ÇIKMAZI, MÜVERRİH NAİMA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, PERVANE DEDE, SULU BOSTAN, YOKUŞ ÇEŞMESİ sk/ CERRAHPAŞA mah DAVUTPAŞA İSKELESİ, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN sk bölgelerinde 20/04/2022 12:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı 2022-04-20 12:00:00 2022-04-20 15:00:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah BOSTAN HAMAMI, BOSTAN HAMAMI ARALIĞI, TÜRBE, ÜSKÜPLÜ sk bölgelerinde 20/04/2022 11:00:00 - 20/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 11:00:00 2022-04-20 13:00:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah ABDİ SUBAŞI, ABDİ SUBAŞI MEKTEBİ, AKÇİN, BÂKİ DEDE, CAFER SUBAŞI CAMİİ, CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU, FENER KİREÇHANE, MERDİVENLİ MEKTEP, MÜRSELPAŞA, RENDECİ, SANCAKTAR YOKUŞU, TOPÇUBAŞI, VODİNA, YALDIZCI, YASEMİN, YILDIRIM sk/ YAVUZ SULTAN SELİM mah ABDÜLEZELPAŞA, ABDİ SUBAŞI, CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU, DR. SADIK AHMET, HALİT EFENDİ ÇIKMAZI, YILDIRIM sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı 2022-04-20 09:00:00 2022-04-20 12:00:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah ALİPAŞA MEKTEBİ, DRAMAN, HASAN HÜSEYİN YOKUŞU, KANTARCI ALİ, KARAGÖZCÜ, KARAGÖZCÜ ÇIKMAZI, KARİYE HANI, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE İMARETİ, KIRK ODALAR ÇIKMAZI, KUYULU BAHÇE, MAHMUZ ÇIKMAZI, PAŞA HAMAMI, SALDIRMA, SALMA TOMRUK, SARI ÇİZMELİ, SULTAN ÇEŞMESİ, ÇAKIRAĞA YOKUŞU sk/ DERVİŞ ALİ mah AKTAR KERİM, AĞIZLIK 1., BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BESTEKÂR CİVANAĞA, BORAZAN TEVFİK, ERBAP ÇIKMAZI, KALFA EFENDİ, KARİYE CAMİİ, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE YAĞHANE, KARİYE YAĞHANE ARALIĞI, KASAP, MERDİVENLİ HAMAM ÇIKMAZI, MÜFTÜ, NEŞTER, SALMA TOMRUK, SALMA TOMRUK ARALIĞI, TETİK, URGAN, ÂVARE, ŞEHİT ÜMİT UÇAN sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 09:00:00 2022-04-20 11:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1340., 1512., 1515., 1516., 1517., 1518., 1519., 1520., 1521., 1522., 1523., 1538., 1540., 1602., 1604., ERZURUM KONGRE sk/ TALATPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk/ YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk/ ÇINAR mah 1456. sk/ ÖRNEK mah 1382., 1383., 1448., 1449., 1451., 1454., 1458., 1461., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 09:00:00 2022-04-20 13:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk/ SÜLEYMANİYE mah 746., 756., 765., ISPARTAKULE sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-20 09:00:00 2022-04-20 17:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2102., 2103., 2104., 2106., 2107., 2108., 2109., 2111., 2112., 2113., 2114., 2115., 2117., 2118., 2119., 2121., ERTUĞRUL GAZİ, FATİH, HARAMİDERE, KURTULUŞ, MEHMET AKİF ERSOY, MİMAR SİNAN, YILDIRIM BEYAZIT sk/ MEVLANA mah FATİH, SULTAN ABDÜLHAMİT, SULTAN VAHDETTİN, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 20/04/2022 08:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 08:00:00 2022-04-20 15:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1979., 1982., 1983., 1984., NAZIM HİKMET sk/ PİRİ REİS mah 2061., 2066., NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 20/04/2022 08:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 08:00:00 2022-04-20 15:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1677., 1678., 1694., 1695., 1696., 1697., 1701., 1702., 1703. sk/ SELAHADDİN EYYUBİ mah 1603., 1607., 1608., 1609., 1611., 1617., UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 20/04/2022 00:00:00 - 20/04/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 00:00:00 2022-04-20 06:00:00

İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah KOVUKDERE CADDESİ bölgelerinde 20/04/2022 08:00:00 - 20/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-20 08:00:00 2022-04-20 17:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -BARIŞ mah sk bölgelerinde 20/04/2022 08:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 08:00:00 2022-04-20 15:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah 19 MAYIS, CEYLAN, ENVER ADAKAN sk bölgelerinde 20/04/2022 08:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 08:00:00 2022-04-20 15:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -ADNAN KAHVECİ mah sk/ BARIŞ mah sk/ BÜYÜKŞEHİR mah sk bölgelerinde 20/04/2022 08:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 08:00:00 2022-04-20 15:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah SARAY sk bölgelerinde 20/04/2022 10:00:00 - 20/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-20 10:00:00 2022-04-20 13:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ABDULHAKMOLLA, ARNAVUTKÖY DERE, BAKKAL, BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, FRANCALACI, KİREÇHANE ÇIKMAZI, SATIŞMEYDANI, SEBZECİ BAYRAM, SUCUBAHÇESİ, TAYYARECİ SUPHİ sk bölgelerinde 20/04/2022 10:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-20 10:00:00 2022-04-20 15:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA sk/ ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 09:00:00 2022-04-20 15:00:00

İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah FEZA, FUNDA, GÜNEŞ, GÜRSOY, KARAMAN, OBA, RÜYA, SEMA sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 20/04/2022 00:01:00 - 20/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 00:01:00 2022-04-20 03:00:00

İstanbul Başakşehir İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah DEREYOLU, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN sk bölgelerinde 20/04/2022 10:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-20 10:00:00 2022-04-20 15:00:00

İstanbul Başakşehir İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah AHMET YESEVİ, BEYTEPE, BOZTEPE, CUMHURİYET, ERTEKİN, FATİH, GÜL, MALAZGİRT, ORHANGAZİ, SADABAT, YAMAN, ÇALIKUŞU sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-20 09:00:00 2022-04-20 12:00:00

İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah DEFNE, LALE sk bölgelerinde 20/04/2022 12:30:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 12:30:00 2022-04-20 15:00:00

İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS, BEYAZ LALE, KİLİTBAHİR sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 09:00:00 2022-04-20 11:30:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BAHÇELİ, DERE 1, ESKİ EDİRNE YOLU, GARİP, GAZİ, GONCA 1, GÜNEŞLİ, HANIM, MAHMUTBEY, MAREŞAL ÇAKMAK, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, YONCA 2 sk bölgelerinde 20/04/2022 13:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 13:00:00 2022-04-20 15:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU, CELAL NURİ, NACİ KASIM, NEYİRE NEYİR, ÇALDIRAN sk bölgelerinde 20/04/2022 12:00:00 - 20/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-20 12:00:00 2022-04-20 16:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKBAYRAK, ALİ RIZA ZENGİN, EFELER, ESKİ EDİRNE YOLU, GARİP, GAZİ, GÖKIRMAK, HARPUT, HATİCE, MAHMUTBEY, MAREŞAL ÇAKMAK, MARMARA, OKTAY, POLAT 1, SAKIP SABANCI, SİTE 1, TAYLAN, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, ÇUHADAR, ŞİRİN 3 sk bölgelerinde 20/04/2022 10:00:00 - 20/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 10:00:00 2022-04-20 12:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah CELAL NURİ, MEHTAP, NEYİRE NEYİR sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-20 09:00:00 2022-04-20 13:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 20/04/2022 12:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-20 12:00:00 2022-04-20 15:00:00

İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT, BABADAĞ, BAYRAK, DEYİM, EMNİYET, MEHMETÇİK, SİMGE, ÇAMLIDERE sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-20 09:00:00 2022-04-20 17:00:00

İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah KERAMET sk/ MERKEZ mah ASKI, ESTİM, MENEKŞE, PINAR, TIPATAN, YAKAR, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-20 09:00:00 2022-04-20 12:00:00

İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KAYABAŞI sk bölgelerinde 20/04/2022 08:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-20 08:00:00 2022-04-20 15:00:00